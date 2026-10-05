Ordenan la aprehensión de Aguilera, exjefe de la Policía y exviceministro de Arce, según Juan José Zúñiga

Seguridad
Unitel
Publicado el 05/10/2026 a las 14h15
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Ordenaron la aprehensión del general Jhonny Aguilera por su ausencia en el juicio oral por el caso de la toma militar de la plaza Murillo, en La Paz, el 26 de junio de 2024.

Aguilera, exviceministro del Gobierno de Luis Arce, debía comparecer en el tribunal, pero no se presentó, informó el general Juan José Zúñiga, principal acusado en el proceso.

Según el exjefe militar, Aguilera y el exoficial de la Policía Elio Sanjinés tenían que declarar en el juicio que se desarrolla en La Paz; ante su ausencia, el Tribunal Sexto de Sentencia ordenó su aprehensión.

"Aguilera era un testigo de la Fiscalía, no se ha presentado; el señor Sanjinés era otro testigo, no se ha presentado. A consecuencia de eso, el juez ha declarado mandamiento de aprehensión", indicó.

Zúñiga pidió "que se investigue, que se sepa la verdad". En ese marco, anunció que los testigos que propuso su defensa legal declararán este martes.

"Ese Gobierno, esos sinvergüenzas, han montado esa narrativa para victimizarse", señaló para apuntar al Gobierno de Luis Arce.

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