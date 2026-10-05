Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 05/10/2026 a las 7h00
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El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue trasladado hoy al penal de Contumarca de Potosí, donde deberá cumplir una detención preventiva de seis meses por dos investigaciones en su contra por vínculos con una organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.

De acuerdo con un reporte de la Red Unitel, la cápsula de seguridad que traslada a Mariaca partió de inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto al promediar las 5:30 de este lunes.

Se prevé que Mariaca llegue al recinto penitenciario en horas de la tarde de esta jornada, teniendo en cuenta que son ocho horas promedio de viaje hasta la Villa Imperial.

El domingo, el juez cautelar determinó seis meses de detención preventiva para Roger Mariaca por presunta legitimación de ganancias ilícitas en el recinto penitenciario de Cantumarca.

Mientras que la noche de este sábado, en el marco del caso de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, el juez cautelar determinó detención preventiva por seis meses para Mariaca en el penal potosino.

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles junto Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, en el aeropuerto de Viru Viru. Ambos fueron trasladados hasta las oficinas de la Felcn de El Alto.

También fueron aprehendidos el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de la Policía, Rubén Aparicio. Los cuatro recibieron detención preventiva y fueron enviados a diferentes cárceles del país.

Este domingo antes de las 14:00, Zeballos llegó a la cárcel de El Abra, Cochabamba; y Aparicio ya ingresó a Chonchocoro, que está en el municipio paceño de Viacha.

 

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