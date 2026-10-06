Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca

Seguridad
Publicado el 06/10/2026 a las 23h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Durante los allanamientos ejecutados este martes en Santa Cruz de la Sierra encontraron 391.555 dólares y 328.200 bolivianos en otro de los domicilios del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, informó el fiscal Edwin Sarmiento.

El trabajo de la comisión de fiscales y la Policía contó con la participación de un notario de fe pública, para dar validez a todos los procedimientos.

“Estamos hablando de la suma de 391.555 dólares, en cortes de 150, 20, 10 y 5, (y) de 328.200 bolivianos, que han sido encontrados en una habitación que aparentemente utilizaba como oficina el imputado Roger Mariaca”, afirmó la autoridad del Ministerio Público.

Para ingresar al ambiente donde se encontraba el dinero se tuvo que forzar la puerta, de acuerdo con lo establecido en la orden de allanamiento. El procedimiento se realizó en presencia de una persona que habitaba la vivienda.

En el lugar también se secuestraron dos vehículos, uno de marca Honda y otro Toyota Land Cruiser Prado, que fueron precintados.

Mariaca guarda actualmente detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, ante la denuncia de que habría incurrido en actos de corrupción para favorecer al narcotráfico.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
2
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
3
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
4
Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito
5
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”

Más en Seguridad

06/10/2026
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
Ver más
06/10/2026
Ordenan allanamiento a la casa del exfiscal Mariaca en Santa Cruz
Una comisión de fiscales tiene previsto allanar hoy martes el domicilio del exfiscal general Roger Mariaca en Santa Cruz en el marco de las investigaciones por...
Ver más
El ministro de la Presidencia acusó al líder cocalero de haber convertido Bolivia en un “santuario para el crimen organizado”, e informó que el Gobierno “está activando un trabajo y una colaboración...
Ver más
05/10/2026
Aramayo: Morales “es parte de organizaciones transnacionales”
Este lunes la Policía intervino un inmueble, en la sede de gobierno, donde funcionó una oficina de campaña electoral del exministro y también excandidato presidencial del MAS.
Ver más
05/10/2026
Continúan allanamientos y búsqueda de Del Castillo
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue trasladado hoy al penal de Contumarca de Potosí, donde deberá cumplir una detención preventiva de seis meses por dos investigaciones en su contra...
Ver más
05/10/2026
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
El exfiscal general del Estado Roger Mariaca advirtió antes de ser trasladado al penal de Cantumarca de Potosí que teme por su vida y dejó en manos de las autoridades judiciales esa situación, según...
Ver más
05/10/2026
Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca
En Portada
06/10/2026 Economía
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la...
vista
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
vista
06/10/2026 Seguridad
Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca
Se trata de casi 400.000 dólares y más de 320.000 bolivianos, hallados en una de las acciones de fiscales y policías ejecutadas este martes en Santa Cruz de la...
vista
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año...
vista
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
vista
06/10/2026 País
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se...
vista
Actualidad
“Necesitamos una consulta externa para ver y resucitar este casi muerto que estamos recibiendo”, afirmó, el Fiscal...
Ver más
06/10/2026 País
Urioste anuncia asistencia exterior para reestructurar la Fiscalía
La medida está motivada por “faltas graves” y la afectada manifiesta su “rechazo enfático a esa decisión porque carece...
Ver más
06/10/2026 País
TSE suspende a la vocal Celedonia Cruz
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
Ver más
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,...
Ver más
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
Doble Click
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart