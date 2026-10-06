Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca

Durante los allanamientos ejecutados este martes en Santa Cruz de la Sierra encontraron 391.555 dólares y 328.200 bolivianos en otro de los domicilios del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, informó el fiscal Edwin Sarmiento.

El trabajo de la comisión de fiscales y la Policía contó con la participación de un notario de fe pública, para dar validez a todos los procedimientos.

“Estamos hablando de la suma de 391.555 dólares, en cortes de 150, 20, 10 y 5, (y) de 328.200 bolivianos, que han sido encontrados en una habitación que aparentemente utilizaba como oficina el imputado Roger Mariaca”, afirmó la autoridad del Ministerio Público.

Para ingresar al ambiente donde se encontraba el dinero se tuvo que forzar la puerta, de acuerdo con lo establecido en la orden de allanamiento. El procedimiento se realizó en presencia de una persona que habitaba la vivienda.

En el lugar también se secuestraron dos vehículos, uno de marca Honda y otro Toyota Land Cruiser Prado, que fueron precintados.

Mariaca guarda actualmente detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, ante la denuncia de que habría incurrido en actos de corrupción para favorecer al narcotráfico.