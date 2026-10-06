Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca

Una caja fuerte con una alta suma de dinero fue hallada este martes durante un allanamiento ejecutado en la casa de Roger Mariaca, en un condominio de Santa Cruz de la Sierra, informaron el diario El Deber, cadenas de televisión y diarios digitales.

Aunque no existe un dato oficial sobre el monto total, fuentes reservadas de los grupos de inteligencia policial indican que se encontró una cuantiosa suma de dinero, dos y medio millones de dólares.

Este martes desde la mañana se realizaron al menos dos actos investigativos por el caso Mariaca. Además, del allanamiento en el norte de la capital cruceña, también había resguardo policial en el barrio Braniff, de la zona sur.

Una comisión de fiscales y efectivos policiales allanó este martes la casa 47 del condominio donde residía el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, como parte de las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal, narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.

La movilización policial en el ingreso del condominio de la zona norte de la capital cruceña comenzó poco después de las 8:00 de esta jornada y el allanamiento se inició comenzó a las 10:00 tras la llegada de fiscales.

De acuerdo con un reporte de Unitel y versiones difundidas por medios digitales de Santa Cruz, durante la intervención se habrían encontrado dólares ocultos en el techo del inmueble.

La comisión de fiscales que llegó desde La Paz permanecía a media tarde en el lugar realizando las diligencias correspondientes. El hallazgo de la caja fuerte también fue reportado por Red Uno, que señaló que el dinero se encuentra en proceso de verificación y conteo.

El operativo se desarrolla días después de que Mariaca fuera enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca, en Potosí. La medida fue dictada dentro de las investigaciones que pesan sobre la exautoridad.

El caso ya había derivado anteriormente en el secuestro de Bs 3.532.100 y $us 10.000, dinero que fue encontrado en una ambulancia que salió del condominio donde vivía Mariaca, horas después de su aprehensión.