Ordenan allanamiento a la casa del exfiscal Mariaca en Santa Cruz

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 06/10/2026 a las 10h53
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Una comisión de fiscales tiene previsto allanar hoy martes el domicilio del exfiscal general Roger Mariaca en Santa Cruz en el marco de las investigaciones por la presunta comisión de delitos de organización criminal y enriquecimiento ilícito, según reporte de medios de la capital cruceña.

Un grupo de policías y representantes del Ministerio Público llegaron al inmueble este martes cerca de las 8:00, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, para realizar un operativo.

El abogado de Mariaca, Christian Sánchez, indicó que se le informó que este personal esperaba la llegada de una comisión de fiscales de La Paz para realizar un allanamiento, según Unitel.

Mariaca es investigado por dos casos: en uno por organización criminal y narcotráfico. Según la denuncia del Gobierno, el investigado lideraba una estructura ilícita en el Ministerio Público, que favorecía a actividades ilícitas.

En el otro caso se investiga legitimación de ganancias ilícitas pues las autoridades de la Policía aseguraron que el día de la aprehensión de Mariaca, el 30 de septiembre, se interceptó una ambulancia, que salió de casa del investigado, con Bs 3,5 millones y con $us 10.000.

Por ambos casos, la justicia dictó detención preventiva por 180 días contra Mariaca en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, donde el investigado fue trasladado el domingo 4 de octubre.

 

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