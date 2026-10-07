Aprehenden al policía que era edecán de Roger Mariaca

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 07/10/2026 a las 17h29
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El Ministerio Público dispuso la aprehensión del oficial de policía y edecán de Roger Mariaca cuando era exfiscal general del Estado, luego de que prestara su declaración informativa por aproximadamente tres horas ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

El efectivo policial es investigado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de haber sido detectado en posesión de un maletín que contenía más de un millón de bolivianos.

La causa penal se abrió formalmente a raíz de una denuncia sentada el pasado sábado 3 de octubre por el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Sucre.

Según detalló el fiscal de materia asignado al caso, Mario Durán, el investigado se presentó a declarar en horas de la mañana, oportunidad en la que aportó abundante información y en la que se ejecutó el secuestro de su teléfono celular junto a otros elementos de convicción.

En cuanto al origen del dinero, el fiscal Durán confirmó que la suma millonaria fue entregada el pasado 29 de septiembre por el propio Roger Mariaca a su, entonces, oficial de enlace.

Al fundamentar la aprehensión, el fiscal Durán explicó que en el marco del delito de legitimación de ganancias ilícitas la posesión de dichos dineros constituye parte relevante del caso, existiendo indicios suficientes para atribuirle participación en el hecho.

El exedecán está ahora aprehendido mientras se desarrollan las diligencias procesales. La Fiscalía anunció que en un plazo no mayor a 24 horas presentará la resolución de imputación formal, solicitando medidas cautelares para remitir al imputado ante un juez cautelar, quien definirá su situación legal.

Las autoridades señalaron que, debido a la complejidad de la investigación, el Ministerio Público dispone de un plazo investigativo de seis meses.

Durante este periodo, se prevé citar a declarar a más personas involucradas o mencionadas en las indagaciones, entre las que se cuentan funcionarios de la Fiscalía General y miembros de la sociedad civil.

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