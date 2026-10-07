Avioneta se precipita en Tarija, reportan tres heridos

Una avioneta se precipitó este miércoles en inmediaciones del aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza en Tarija, dejando el saldo de tres personas heridas, según la Policía.

De acuerdo con el reporte del comandante departamental de la Policía en Tarija, Heriberto Carlos Valencia, la avioneta, que era parte de una escuela de pilotaje, había despegado para hacer prácticas y llegar hasta Villamontes; sin embargo, presentó desperfectos, por lo que los tripulantes trataron de retornar a la terminal aérea y fue ahí donde tuvieron el accidente.

"Hubo un choque prácticamente en tierra y fruto de ello tenemos esos tres heridos", confirmó.

Tras ocurrido el hecho, personal de Bomberos del aeropuerto y de la Policía evacuaron a los heridos, quienes fueron derivados al hospital San Juan de Dios. Se trata del profesor, un estudiante y otra persona más. La avioneta quedó destrozada.

Al lugar también llegó personal de la Fuerza Aérea, la Policía Boliviana y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para hacer la investigación correspondiente.

"Las causas del hecho seguro lo van a establecer el personal especializado en investigación de accidentes de la DGAC, por el momento podemos informar de que las tres personas heridas están en hospital San Juan de Dios", detalló el jefe policial.