Encuentran armas de grueso calibre en el vehículo de Fiscalía vinculado a Mariaca

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 07/10/2026 a las 19h47
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Uno de los vehículos vinculados al caso del exfiscal general Roger Mariaca fue desprecintado y sometido hoy a una revisión. Durante la apertura se encontraron armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, municiones y un celular, según un reporte de la Red DTV.

El fiscal general interino José Armando Urioste explicó que el hallazgo se produjo después de una requisa rutinaria realizada por el efectivo policial encargado de la custodia de los vehículos. “El que ha encontrado esta situación es el oficial a cargo acá de la custodia del acompañamiento en persona haciendo una requisa rutinaria e inmediatamente me informa e informa su superior en grado”, señaló.

Urioste indicó que, tras recibir el reporte, se comunicó con el Comando de la Policía para establecer si las armas encontradas corresponden a 4rm4m3nt0 de reglamento. “Operativo se está realizando en este momento, me llamó al comando de la Policía que son los encargados de verificar si son armas de reglamento o no”, explicó.

La autoridad sostuvo que el procedimiento busca revisar todos los vehículos para establecer qué ocurrió y evitar cualquier señalamiento anticipado. “Por eso estamos haciendo una verificación de todos los vehículos para que haya transparencia en que aquí no estamos nosotros tratando de inculpar absolutamente a nadie”, afirmó.

Para garantizar la transparencia del procedimiento se convocó a un notario de fe pública y se permitió el ingreso de la prensa al momento de la requisa. Además, un fiscal de turno se hizo presente debido a que el hallazgo de estos elementos podría implicar la comisión de delitos. Urioste señaló que la revisión continuará en los demás vehículos vinculados al caso.

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