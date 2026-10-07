Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca

La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del color verde y el uniforme institucional que identificaban al Ministerio Público durante su gestión.

El comunicado establece que queda sin efecto el uso del logotipo "ROMA" en documentos, redes sociales, vehículos, infraestructura y material de difusión. Asimismo, el denominado "Ecosistema ROMA" será reemplazado por "MP INTEGRA", Ecosistema Integrado del Ministerio Público.

También se deja sin efecto el uso del color verde como distintivo en oficinas, señalética, papelería y otros elementos institucionales. Los servidores del Ministerio Público, además, dejarán de utilizar uniforme y deberán presentarse con vestimenta formal y apropiada para sus funciones.

La decisión se conoce un día después de que el fiscal general interino José Armando Urioste cuestionara que la institución utilizara una marca vinculada a una persona. "Una institución es una institución, no debe tener nombre de nadie, nunca", afirmó.

Urioste sostuvo que la Fiscalía debe recuperar su institucionalidad y anunció una reestructuración interna, además de la continuidad y profundización de las investigaciones en curso. También comprometió "transparencia absoluta", "cero tolerancia a la corrupción" y cooperación de organismos y expertos internacionales.