Imputan a Cerimedo por caso de violencia familiar y ordenan su traslado a Palmasola

El abogado defensor de Fernando Cerimedo, Dennys Peredo, informó ayer que su defendido ya fue notificado con su tercera imputación formal por la investigación por presunta violencia familiar y doméstica. La Fiscalía pide su detención preventiva, según el reporte de Unitel.

“Como ha sido notificado, efectivamente, ya existe una imputación formal. Debería haber una audiencia de medidas cautelares”, indicó el jurista.

Este caso abierto por el Ministerio Público, también es se encuentra como víctima su expareja Nadia Beller, quien también lo denunció por intento de feminicidio, y actualmente Cerimedo cumple detención preventiva en el marco de esta investigación.

Peredo agregó que el estado de salud de Cerimedo aún se encuentra delicado. “El señor Fernando Cerimedo se encuentra, sabemos que continúa delicado de salud, como lo habíamos indicado, sigue bajo tratamiento, eso es lo que podemos informar”, señaló.

Por el momento, se desconoce la fecha de cuándo será esta audiencia de medidas cautelares, y se espera que en los próximos días se informe cuando se llevará a cabo.

Cerimedo cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, por las investigaciones de enriquecimiento y legitimación de ganancias ilícitas e intento de feminicidio contra su expareja Nadia Beller.

Una Sala Penal ratificó la detención preventiva de 180 días contra Fernando Cerimedo por el delito de tentativa de feminicidio hacia su expareja, la abogada Nadia Beller. No obstante, el tribunal modificó el recinto penitenciario y dispuso que el imputado cumpla la medida cautelar en el centro de reclusión de Palmasola, en Santa Cruz, en lugar de la cárcel de Chonchocoro donde se encuentra actualmente. Ante esta resolución, los abogados defensores alistan los trámites correspondientes para viabilizar el traslado formal del ciudadano argentino a la jurisdicción cruceña.