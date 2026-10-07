Narcos se enfrentan a tiros con efectivos de Umopar en una pista clandestina en Villa Tunari

Un enfrentamiento armado se registró este miércoles durante un operativo antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en inmediaciones de una pista clandestina del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

Según información policial, los efectivos se enfrentaron a personas vinculadas al narcotráfico, registrándose un intercambio de disparos.

Durante la intervención, los agentes localizaron una avioneta que era utilizada para el transporte de sustancias controladas.

Hasta el momento no existe información oficial sobre personas heridas, detenidas o la cantidad y tipo de sustancia que habría sido encontrada. El caso continúa en desarrollo.

Se busca información de las autoridades policiales o de Gobierno sobre este operativo desarrollado.