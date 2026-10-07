Paz denuncia "amenazas por WhatsApp" contra ministros, parlamentarios y sus familias

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció este miércoles que ministros y hasta parlamentarios reciben "amenazas por WhatsApp" contra ellos y sus familias.

"Los ministros me dicen, Presidente, ya este es un gobierno que decide, pero nos amenazan a nuestras familias. En el WhatsApp nos tiran amenazas», dijo.

Señaló que, según le contaron, parlamentarios recibieron más amenazas tras sancionar- en tiempo récord-la norma que modifica la ley del Ministerio Público y que posibilitó suspender a Roger Mariaca del cargo de Fiscal General - tras su aprehensión- y designar a Armando Urioste en su lugar.

"Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte por su WhatsApp", afirmó.

Incluso, el Jefe de Estado señaló que las amenazas en su contra se convirtió en algo "cotidiano", pero aseveró que "no le temo a la muerte por la patria".

"Yo no me escondo, yo no me escondo, yo doy la cara como todos los bolivianos. Los bolivianos a los que no les debemos nada, aunque nos insulten, nos denigren y usen redes y usen una serie de cosas, estamos aquí firmes para luchar, para transformar y darle una visión diferente al país", aseveró.