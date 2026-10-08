Caso Mariaca: Realizan microaspirado y requisa en oficinas de la Fiscalía General

Seguridad
Los Tiempos Digital
Publicado el 08/10/2026 a las 12h04
ESCUCHA LA NOTICIA

El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que, en el marco de las investigaciones que se realizan contra el exfiscal general Roger Mariaca, en un acto público se realiza el desprecintado, la recolección de indicios materiales y el microaspirado en el despacho del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otras dos oficinas de exfiscales que también se encuentran dentro del caso.

La diligencia investigativa cuenta con la presencia del Fiscal General del Estado y del Comandante Departamental de la Policía de Chuquisaca, además de peritos del Laboratorio Científico de la Policía, el Fiscal asignado al caso, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y un representante de la Defensa Pública, convocado para verificar la transparencia del procedimiento. Por disposición de la institución, el acto es abierto a la prensa.

La autoridad explicó que el acto se realiza con total autonomía e independencia del fiscal asignado y que todo lo recolectado se incorporará como prueba conforme al debido proceso.

Por su parte, el Fiscal de Materia de delitos de Narcotráfico de Chuquisaca, Grover Moscoso Llanos, afirmó que actúa en cooperación directa con los fiscales titulares del proceso y que la diligencia cuenta con el apoyo de un perito del Laboratorio Científico de la Policía. También explicó a las partes los actuados a realizarse, previa verificación de los ambientes. El objetivo es efectuar el microaspirado y recolectar indicios y elementos de prueba en los espacios intervenidos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura
2
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
3
Fiscalía anula sistema de datos sobre procesos tras denuncias de vulneración
4
Dan seis meses de detención preventiva a Nelson Virreira en cárcel de San Sebastián
5
Gobierno proyecta ingreso temporal de FFAA en lucha antidroga y crimen

Lo más compartido

1
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
2
Nobel de Química : Kagan y Soai resuelven misterio de más de un siglo sobre las moléculas de la vida
3
El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica
4
Inyección de divisas: Milenio proyecta elevar las exportaciones a US$ 16.200 millones hasta 2030
5
Fiscalía anula sistema de datos sobre procesos tras denuncias de vulneración

Más en Seguridad

08/10/2026
Narcos se enfrentan a Umopar en pista clandestina en Villa Tunari
Un enfrentamiento armado se registró el pasado miércoles durante un operativo antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en inmediaciones de...
Ver más
08/10/2026
Suman tres procesos contra Mariaca; el último por tenencia ilegal de armas
 Suman tres procesos contra el exfiscal general, Roger Mariaca, luego de operativos que derivaron en su destitución y detención preventiva en el penal de...
Ver más
El oficial tenía en su poder un millón de bolivianos que le entregó, un día antes de su aprehensión en el aeropuerto de Viru Viru, el entonces fiscal general del Estado.
Ver más
07/10/2026
Aprehenden al policía que era edecán de Roger Mariaca
La Fiscalía General del Estado dispuso la eliminación del logo "ROMA", acrónimo asociado a Roger Mariaca, además del color verde y el uniforme institucional que identificaban al Ministerio Público...
Ver más
07/10/2026
Fiscalía General elimina logo ROMA, color y uniforme que impuso Mariaca
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció este miércoles que ministros y hasta parlamentarios reciben "amenazas por WhatsApp" contra ellos y sus familias.
Ver más
07/10/2026
Paz denuncia "amenazas por WhatsApp" contra ministros, parlamentarios y sus familias
Uno de los vehículos vinculados al caso del exfiscal general Roger Mariaca fue desprecintado y sometido hoy a una revisión. Durante la apertura se encontraron armas de fuego de grueso calibre,...
Ver más
07/10/2026
Encuentran armas de grueso calibre en el vehículo de Fiscalía vinculado a Mariaca
En Portada
08/10/2026 País
Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, afirmó que el exfiscal General del Estado Roger Mariaca tenía influencia en legisladores,...
vista
08/10/2026 Seguridad
Suman tres procesos contra Mariaca; el último por tenencia ilegal de armas
 Suman tres procesos contra el exfiscal general, Roger Mariaca, luego de operativos que derivaron en su destitución y detención preventiva en el penal de...
vista
08/10/2026 País
Dan seis meses de detención preventiva a Nelson Virreira en cárcel de San Sebastián
Tras una audiencia cautelar de varias horas, ayer un juez determinó la detención preventiva  por seis meses en la cárcel de San Sebastián del dirigente...
vista
08/10/2026 País
Fiscalía anula sistema de datos sobre procesos tras denuncias de vulneración
La Fiscalía General del Estado ordenó ayer clausurar o dejar sin efecto  el denominado Ecosistema ROMA, que registra información sobre el avance de los...
vista
08/10/2026 País
Gobierno proyecta ingreso temporal de FFAA en lucha antidroga y crimen
El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) aprobó ayer  cuatro proyectos normativos destinados a fortalecer la seguridad y defensa del...
vista
08/10/2026 Economía
Histórico: arranca el Censo Agropecuario para conocer el potencial productivo de Bolivia
Después de 13 años, el país actualizará la información de más de 900 mil unidades productivas mediante el primer Censo Agropecuario completamente digital...
vista
Actualidad
El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que, en el marco de las investigaciones que se...
Ver más
08/10/2026 Seguridad
Caso Mariaca: Fiscalía realiza microaspirado y requisa en oficinas de la Fiscalía General
 Suman tres procesos contra el exfiscal general, Roger Mariaca, luego de operativos que derivaron en su destitución y...
Ver más
08/10/2026 Seguridad
Suman tres procesos contra Mariaca; el último por tenencia ilegal de armas
La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura por su obra "atrevida", que...
Ver más
08/10/2026 Mundo
La escritora canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura
Un enfrentamiento armado se registró el pasado miércoles durante un operativo antidroga de la Unidad Móvil de...
Ver más
08/10/2026 Seguridad
Narcos se enfrentan a Umopar en pista clandestina en Villa Tunari
Deportes
Guabirá ganó a The Strongest por 2-1 anoche en Montero, pero no le alcanzó para avanzar los cuartos de final de la Copa...
Ver más
08/10/2026 Fútbol
Los cachorros del Tigre dan pelea a Guabirá en Montero y es el líder de su grupo
Los argentinos despidieron ayer a su ídolo Lionel Messi con una apoteósica “fiesta de agradecimiento” con fuegos...
Ver más
07/10/2026 Fútbol Int.
Lionel Messi “bailó” su último tango con Argentina
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Tendencias
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
Expansiva, así será la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) que se inauguró ayer en el...
Ver más
08/10/2026 Cultura
Ponen en marcha una Feria Internacional del Libro expansiva
Piero De Benedictis murió a los 81 años este miércoles 7 de octubre. El cantautor, reconocido por canciones como Mi...
Ver más
08/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de Mi viejo
Es la tercera presentación teatral del festival Mujeres en escena que se prolonga hasta el sábado 11, con un desfile de...
Ver más
07/10/2026 Cultura
La Madrastra presenta “Anne” en el mARTadero
El popular cantautor argentino de origen italiano tenía 81 años, estaba activo y continuaba desarrollando su carrera...
Ver más
07/10/2026 Música
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"