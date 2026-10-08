Caso Mariaca: Realizan microaspirado y requisa en oficinas de la Fiscalía General

El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que, en el marco de las investigaciones que se realizan contra el exfiscal general Roger Mariaca, en un acto público se realiza el desprecintado, la recolección de indicios materiales y el microaspirado en el despacho del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otras dos oficinas de exfiscales que también se encuentran dentro del caso.

La diligencia investigativa cuenta con la presencia del Fiscal General del Estado y del Comandante Departamental de la Policía de Chuquisaca, además de peritos del Laboratorio Científico de la Policía, el Fiscal asignado al caso, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y un representante de la Defensa Pública, convocado para verificar la transparencia del procedimiento. Por disposición de la institución, el acto es abierto a la prensa.

La autoridad explicó que el acto se realiza con total autonomía e independencia del fiscal asignado y que todo lo recolectado se incorporará como prueba conforme al debido proceso.

Por su parte, el Fiscal de Materia de delitos de Narcotráfico de Chuquisaca, Grover Moscoso Llanos, afirmó que actúa en cooperación directa con los fiscales titulares del proceso y que la diligencia cuenta con el apoyo de un perito del Laboratorio Científico de la Policía. También explicó a las partes los actuados a realizarse, previa verificación de los ambientes. El objetivo es efectuar el microaspirado y recolectar indicios y elementos de prueba en los espacios intervenidos.