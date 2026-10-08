Hallan más dinero y joyas en despachos de Mariaca y 2 exfiscales superiores

Dinero en efectivo, objetos de valor, joyas y documentación fueron encontrados en los despachos de los exfiscales general del Estado y superiores, Roger Mariaca, y Mauricio Nava Morales y Martín Irusta, respectivamente.

El hallazgo se realizó luego de que policías y funcionarios del Ministerio Público rompieron los precintos e ingresaron a las oficinas que ocupaban los exfiscales mencionados en la sede de sus funciones en Sucre, y requisaron esos ambientes, informó el fiscal de materia de delitos de narcotráfico de Chuquisaca, Grover Moscoso.

“Se ha podido encontrar un monto de dinero de Bs 49.830 y 195 soles. Este dinero se ha encontrado en el escritorio de la oficina ocupada por el ex fiscal general; además, se secuestraron cadenas y medallas de oro, cuyo valor no pudo (aún) establecerse, junto con documentación personal, fotocopias de expedientes y agendas”, informó.

En el escritorio del despacho de Nava Morales se hallaron Bs 2.510 y en la oficina de Martín Irusta se encontraron Bs 6.007, además de computadoras portátiles personales, documentación privada y copias de expedientes.

Asimismo, en los tres ambientes se realizaron microaspirados con el fin de detectar posibles rastros de sustancias controladas, con la participación de un perito de La Paz y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). El informe de esa toma de muestras se conocerá en un plazo de 10 días, según el requerimiento fiscal.

Respecto del vehículo oficial que utilizaba Mariaca cuando era cabeza del Ministerio Público, el fiscal Moscoso aclaró que la comisión encargada no dispuso su desprecintado y que se espera la decisión correspondiente para ordenar los procedimientos que siguen y designar a los peritos que se encargaran de la requisa y revisión correspondiente.