Nueva balacera en San Ignacio de Velasco: encapuchados disparan contra una vivienda

Una nueva balacera se registró la noche de este jueves en el barrio Santa Rosita, en el municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, donde dos sujetos encapuchados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra una vivienda, informó el fiscal, Jorge Torrez.

Según el reporte preliminar, un joven de 20 años se encontraba en la acera de su domicilio cuando los atacantes intentaron dispararle. La víctima logró ingresar al inmueble y refugiarse, mientras los agresores abrieron fuego contra los muros de la vivienda.

“Gracias a la reacción inmediata, se refugió en su domicilio y se salvó”, señaló el fiscal, quien indicó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas.

Tras el ataque, efectivos de grupos especiales de la Policía Boliviana llegaron al lugar, acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

Durante las primeras diligencias, los investigadores recolectaron tres casquillos de munición calibre 9 milímetros, que serán considerados en el proceso investigativo.

Torrez indicó que se prevé tomar la declaración de la víctima para establecer si recibió amenazas previas o si existen antecedentes que permitan orientar las investigaciones.

Además, la Policía verifica la existencia de cámaras de seguridad en los alrededores para reconstruir el recorrido de los atacantes y obtener información que contribuya a su identificación.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los sospechosos ni el móvil del ataque.