Suman tres procesos contra Mariaca; el último por tenencia ilegal de armas

Suman tres procesos contra el exfiscal general, Roger Mariaca, luego de operativos que derivaron en su destitución y detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí. El último fue abierto en su contra por tenencia ilegal de armas.

Mariaca fue aprehendido el pasado 30 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, acusado por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Horas después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que el entonces fiscal protegía el narcotráfico a través de una organización criminal.

De esta manera, Mariaca fue vinculado a Sebastián Marset, quien, según el documento de imputación, pagaba $us 500.000 mensuales para evitar ser atrapado. Asimismo, el fiscal General interino, José Armando Urioste, infirmó que el narco uruguayo tenía acceso al sistema anteriormente llamado Roma, para conocer sobre operativos.

El segundo proceso fue abierto por legitimación de ganancias ilícitas, luego de la interceptación de una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca y en cuyo interior fueron hallados 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares.

Un tercer proceso abierto es la tenencia ilegal de armas de fuego, luego del hallazgo de armas de grueso calibre, cargadores, chalecos antibalas, y uniformes policiales en un vehículo de uso exclusivo del entonces fiscal.