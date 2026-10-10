Justicia ratifica detención preventiva de Mariaca en dos audiencias y suspende una tercera

El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, tuvo ayer viernes tres audiencias judiciales relacionadas con los procesos que enfrenta por presuntos delitos económicos y otros cargos.

La primera audiencia, correspondiente a las excepciones procesales por presunta legitimación de ganancias ilícitas, fue suspendida y reprogramada para el próximo viernes, según pudo conocer Unitel.

En la segunda audiencia, la justicia ratificó la detención preventiva de Mariaca en el penal de Cantumarca, en Potosí, por ese mismo delito, aunque descartó el peligro para la sociedad como riesgo procesal.

En tanto, en la tercera audiencia, vinculada a los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, se declararon improcedentes los recursos de apelación y se confirmó la resolución que mantiene la detención preventiva del procesado.

La decisión también mantiene los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación.

De esta manera, dos audiencias concluyeron con decisiones que mantienen la detención preventiva, mientras que la tercera quedó pendiente para la próxima semana.