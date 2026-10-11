Atracan por segunda vez la joyería Imperio, ahora en Santa Cruz; buscan a cuatro sospechosos

Seguridad
Los Tiempos y agencias
Publicado el 11/10/2026 a las 20h27
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La joyería Imperio fue atracada por segunda vez, esta vez en Santa Cruz de la Sierra. El asalto ocurrió la noche de este domingo 11 de octubre, en un centro comercial ubicado en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Busch.

El hecho se registró cerca de las 19:15. De acuerdo con videos difundidos por testigos, varios sujetos con cascos, ropa negra y armados ingresaron al lugar realizando disparos y rompieron los vidrios de la joyería para sustraer joyas. Hasta el momento, se desconoce el valor de lo robado.

Los sospechosos habrían tomado como rehén al guardia de seguridad durante el atraco. Tras el hecho, escaparon en motocicletas y una de ellas fue encontrada abandonada en la zona norte de la capital cruceña.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Además, la Policía activó el Plan Z y desplegó operativos en distintos sectores de la ciudad para dar con los responsables.

Los primeros reportes señalan que serían cuatro los involucrados y que presuntamente tendrían nacionalidad brasileña. Sin embargo, estos datos aún deben ser confirmados oficialmente.

El caso cobra relevancia porque se trata de la misma joyería Imperio que anteriormente fue atracada en Cochabamba. Se aguarda un informe oficial de la Policía que permita conocer más detalles sobre el hecho y el avance de las investigaciones.

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