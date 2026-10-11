Gobierno busca allanar vía para incluir a las FFAA contra el “narcoterrorismo”

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 11/10/2026 a las 18h47
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El Gobierno de Rodrigo Paz  habla del narcoterrorismo para referirse con ese término a un conjunto de delitos y elabora sus proyectos de seguridad desde esa perspectiva.

Para el Gobierno el narcoterrorismo incluye desde acciones para intentar “debilitar Estado ”  o “desestabilizar” la democracia hasta tráfico de drogas, pasando por las amenazas que implican las organizaciones criminales que ejercen violencia hasta grupos delincuenciales comunes.

 “En Bolivia hay narcoterrorismo y tenemos que estar claros y conscientes que parte de nuestra victoria como nación es la derrota del narcoterrorismo”, afirmó Paz en un acto público el 17 de septiembre-

Y en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Paz relacionó el narcoterrorismo con los 53 días de bloqueos registrados en el país entre mayo y junio de este año.

El Presidente sostuvo que los bloqueos afectaron las carreteras, la atención de salud y la educación, y afirmó que hubo más de 20 muertos. También atribuyó el financiamiento de esas acciones al narcotráfico y al narcoterrorismo.

En tanto,  el pasado 7 de octubre se reunió el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), que preside el presidente Paz, para establecer un marco jurídico de la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la lucha “contra el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas”, según una nota de prensa del Gobierno.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo, sobre la participación de las FFAA, que el proyecto es muy claro, “hablamos de una participación excepcional temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías”.

Según el  Cosdep, el proyecto define la amenaza narcoterrorista como una estructura vinculada al narcotráfico que utiliza violencia organizada, actos de terror o coerción sistemática.

La documentación identifica entre las nuevas amenazas transnacionales al narcotráfico, narcoterrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, trata y tráfico de personas, organizaciones criminales transnacionales, vuelos irregulares, delitos ambientales y explotación ilícita de recursos naturales.

Estructuras

Justiniano señaló que las organizaciones criminales ya no se limitan al transporte de droga y pueden contar con logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación.

“Por eso nuestra respuesta también tiene que evolucionar: más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación, principalmente con nuestros países vecinos”, sostuvo.

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