La Policía va tras el sicariato y las redes de la muerte que operan en Bolivia

El sicariato ha dejado una huella cada vez más visible en Bolivia durante 2026. Santa Cruz, San Matías, San Ignacio de Velasco, Riberalta y el trópico de Cochabamba aparecen en investigaciones por asesinatos con armas de fuego, grupos organizados y vínculos con el narcotráfico.



La respuesta del Gobierno se concentra en operativos especiales, inteligencia, controles fronterizos y coordinación con Brasil. Desde mayo, la Policía reforzó Santa Cruz con un grupo táctico para combatir el crimen organizado, realizar redadas y controlar las principales vías, tras varios hechos de sicariato. Así lo informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).



Más de 600 efectivos fueron desplegados después mediante la Operación 200 y el plan Halcón. En las primeras 48 horas se controlaron más de 3.700 vehículos y motocicletas, se registraron más de 200 infracciones, cinco personas fueron aprehendidas y otras dos arrestadas.

El clan Nabor



En febrero, Rubén López Quiroz, de 36 años, fue acribillado con al menos 25 disparos en Valle Sajta, Ivirgarzama. La investigación estableció que sería integrante del llamado clan López, vinculado por las autoridades a Nabor López.



El hecho fue investigado dentro de una disputa entre estructuras criminales. El caso mostró que el crimen organizado también alcanza al trópico y las rutas del narcotráfico.

Por 100.000 dólares



En Tarija, el asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector departamental del Senasag, permitió conocer parte de la estructura detrás de un sicariato. El crimen ocurrió el 8 de enero y, según la Fiscalía, los sicarios vigilaron a la víctima durante 72 horas.



Mogro informó a ABI que Mijail Rodríguez Huarachi, alias El Tuerto, habría pagado 100.000 dólares para contratar a los autores. La Fiscalía identificó a dos presuntos sicarios y a un tercer implicado que habría cumplido funciones logísticas.



Once allanamientos en Tarija y Yacuiba permitieron secuestrar armas, teléfonos, documentación y sustancias controladas. En junio, la Policía y la Fiscalía capturaron en Beni a José A.G.T., señalado como presunto participante directo. Recibió detención preventiva.

La frontera



bajo vigilancia



La frontera con Brasil concentra buena parte de la preocupación oficial. En marzo, la Policía boliviana y la Policía Federal de Brasil coordinaron la expulsión de tres ciudadanos brasileños. Uno tenía condenas por asesinato, ocultamiento de cadáver y sicariato en Brasil, además de antecedentes por tentativa de asesinato en Bolivia.



La información fue proporcionada por el director departamental de Interpol, Ramón Araúz, y difundida por ABI.



Después del asesinato del subteniente Yerson Salazar en San Matías, Oviedo afirmó que el PCC y el Comando Vermelho se disputaban rutas del narcotráfico en Bolivia.



“Hay dos grandes clanes delictivos del Brasil que se están enfrentando en Bolivia”, declaró el ministro, según ABI. Anunció una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en Bolivia para fortalecer el intercambio de inteligencia.



El Gobierno activó el plan Fronteras Seguras en Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, con unidades policiales de élite permanentes.



En julio, el subteniente Yerson Salazar fue asesinado durante una emboscada en San Matías. La Policía desplegó efectivos por tierra y aire para localizar el cuerpo.



El 6 de agosto, Oviedo presentó a siete aprehendidos vinculados con el ataque. La investigación permitió secuestrar una avioneta, maquinaria agrícola, teléfonos, municiones, cargadores y medicamentos que podían estar destinados a una persona herida.



Oviedo informó que la estructura investigada estaba relacionada con gente cercana a Sebastián Marset y que una pista utilizada por esa red servía para enviar droga hacia Brasil.

San Ignacio



En septiembre, San Ignacio de Velasco se convirtió en otro foco de la ofensiva policial. Después de varios asesinatos, unidades especializadas realizaron allanamientos junto al Ministerio Público.



El 19 de septiembre fueron presentados seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano. El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que los brasileños estaban vinculados, según la investigación, al Comando Vermelho y tenían antecedentes en Brasil por narcotráfico, sicariato y asesinatos. Las cámaras de seguridad identificaron motocicletas utilizadas. Fueron secuestradas armas y municiones.

El golpe en Riberalta



El 29 de septiembre, la Policía presentó a cuatro personas vinculadas al Comando Vermelho por el asesinato de Freddy Gonzales Bazán, de 29 años.



Oviedo afirmó que el caso demostraba la presencia de estructuras criminales transnacionales. Ese día anunció una reunión con Brasil para coordinar inteligencia y operativos.



Inteligencia y presencia



La estrategia oficial combina investigación criminal, inteligencia, cámaras de seguridad, unidades especiales, controles de carretera, vigilancia fronteriza y cooperación internacional.



El 17 de septiembre, ante el aumento de la violencia en las fronteras, Oviedo anunció un nuevo plan contra el crimen organizado y el narcoterrorismo.



“Con el Comandante General de la Policía se ha instruido que en Pando se opere de inmediato”, dijo al anunciar el despliegue hacia San Matías y San Ignacio. Según Oviedo, el PCC y el Comando Vermelho mantienen una presencia “permanente y continua” en el país.



Los operativos han dejado capturas y el secuestro de armas, vehículos, aeronaves y otros bienes. Pero el desafío es llegar a quienes financian y ordenan los asesinatos y desmontar la estructura que consigue las armas, selecciona a las víctimas, paga a los sicarios, organiza la logística y garantiza la fuga.



La ofensiva estatal tendrá que demostrar si los operativos pueden convertirse en una estrategia permanente contra las redes criminales y no limitarse a detener a quienes ejecutan sus órdenes.