Declaran rebelde a Tatiana Marset y ordenan su aprehensión

La situación judicial de Tatiana Marset se complicó este lunes en Santa Cruz. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N.º 2 la declaró rebelde y emitió un mandamiento de aprehensión luego de que no se presentara a la audiencia en la que debía analizarse la revocatoria de sus medidas cautelares.

La comparecencia tenía como objetivo evaluar la solicitud del Ministerio Público para que Marset vuelva al penal de Palmasola, donde cumplía detención preventiva antes de acceder al beneficio de la detención domiciliaria. Sin embargo, la audiencia no contó con su presencia y únicamente acudió su defensa técnica.

Ante esta situación, la autoridad judicial dispuso que la Policía y el Ministerio Público ejecuten la orden de aprehensión. Una vez que sea puesta a disposición de la Justicia, deberá definirse su situación jurídica y proseguir el análisis sobre la solicitud fiscal relacionada con sus medidas cautelares.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que Marset presentó problemas de salud y tuvo que ser internada en una clínica privada para justificar su inasistencia. No obstante, la autoridad jurisdiccional consideró que las justificaciones presentadas eran reiteradas y determinó declararla rebelde.

El pedido de la Fiscalía para que retorne a Palmasola se sustenta en presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas para que permaneciera bajo detención domiciliaria, particularmente en lo referido a los horarios establecidos para estar en su vivienda.