Fiscalía inicia acumulación de antecedentes contra Evo Morales y García Linera

El fiscal general del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que efectuado el análisis de admisibilidad emitirá informe ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia el inicio de a la fase de acumulación de antecedentes contra Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera, a raíz de la proposición acusatoria presentada por Tomasa Yarhui Jacome y otros. La acusación refiere la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad.

En el memorial, la autoridad precisó el alcance de la actuación del Ministerio Público: “que habilita este informe de inicio por parte del Ministerio Público, para el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, conforme dispone la ley de procesamiento especial”.

Asimismo, explicó que la solicitud ingresó a la Fiscalía General del Estado el 10 del presente mes mediante buzón, misma que será presentada este 12 de octubre de 2026, ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Urioste acreditó su condición de Fiscal General del Estado y solicita a los magistrados que hagan conocer los actuados, providencias y resoluciones que se produzcan durante el trámite del proceso de juicio de responsabilidades.

El Fiscal General aclaró que se trata de una etapa inicial de investigación por hechos presuntos, para lo cual se actuará conforme a ley.