Hallan armas en otro vehículo que usaba Mariaca

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 12/10/2026 a las 16h19
ESCUCHA LA NOTICIA

Dos armas calibre 9 mm y una tercera, 22, con municiones cargadas, fueron encontradas en la requisa de un segundo vehículo que utilizaba el exfiscal general Roger Mariaca. Una de las armas carece del registro obligatorio correspondiente.

Así informó el fiscal Grover Moscoso, luego del desprecintado del motorizado en la Fiscalía General del Estado, un acto solicitado por la comisión de fiscales asignada al caso en la ciudad de La Paz.

Moscoso indicó que se realizó una pericia de micro aspirado, requisa y registro del motorizado que pertenece a la Fiscalía General del Estado.

En el motorizado también se encontró una antena Starlink, un bolsón de mano con un teléfono celular, documentos y facturas de servicios y carga de combustible. Estos elementos quedaron secuestrados, explicó el fiscal Moscoso.

Detalló que una de las armas no tiene registro, por lo que los fiscales del caso deberán tomar una determinación al respecto para seguir las investigaciones en contra del exfiscal general.

Una semana después de la aprehensión de Mariaca en Santa Cruz, la requisa de otro vehículo que utilizaba, condujo al hallazgo de armas, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicación.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Gaza, 3 años de un conflicto que transformó a Medio Oriente
2
Paz califica el ataque a joyería en Santa Cruz "como un acto criminal de orden internacional"
3
Hugo Dellien inicia con pie derecho la defensa de su título en el Bolivia Open
4
Paz y 9 gobernadores se reúnen para avanzar en la agenda 50-50
5
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen

Lo más compartido

1
Evistas alistan marcha hacia La Paz y la Policía se despliega para evitar bloqueo de vías
2
Donald Trump anuncia tregua energética entre Rusia y Ucrania
3
Policía reporta al menos siete fallecidos por accidente en Sud Yungas
4
50/50: alistan proyecto de ley de coparticipación tributaria
5
Choferes: “Somos la esponja de la sociedad” por el desempleo

Más en Seguridad

12/10/2026
Encuentran sin vida a un joven de 18 años colgado a orillas del río Pirque en Parotani
El cuerpo sin vida de Darwin Camacho Molina, de 18 años, fue hallado la mañana de este lunes en el sector del río Pirque, tras haber sido reportado como...
Ver más
12/10/2026
Declaran rebelde a Tatiana Marset y ordenan su aprehensión
La situación judicial de Tatiana Marset se complicó este lunes en Santa Cruz. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la...
Ver más
El fiscal general del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que efectuado el análisis de admisibilidad emitirá informe ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia el inicio de a la...
Ver más
12/10/2026
Fiscalía inicia acumulación de antecedentes contra Evo Morales y García Linera
El fiscal General interino, Armando Urioste, apuntó este lunes al Primer Comando de la Capital (PCC) por el atraco a la joyería de un centro comercial en el departamento de Santa Cruz.
Ver más
12/10/2026
Urioste apunta al PCC por atraco en joyería: “Quedaron sin efectivo tras aprehensión de Mariaca”
Un minibús se embarrancó la madrugada de este lunes una distancia de 20 a 25 metros, en el municipio de Irupana de Sud Yungas, en el camino hacia el centro minero de Bolsa Negra.
Ver más
12/10/2026
Policía reporta al menos siete fallecidos por accidente en Sud Yungas
La Policía dio inicio a la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2026. Este procedimiento obligatorio se extenderá hasta el 20 de diciembre. El propósito es garantizar que el parque automotor circule en...
Ver más
11/10/2026
Policía pone en marcha la Inspección Técnica Vehicular con 126 puntos
En Portada
12/10/2026 País
Evistas postergan su marcha a La Paz
Debía iniciarse este martes en Patacamaya. Las organizaciones afines al expresidente definirán una nueva fecha.
vista
12/10/2026 Seguridad
Hallan armas en otro vehículo que usaba Mariaca
La vagoneta de uso oficial estaba precintada y en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, y no había sido inspeccionada hasta este lunes.
vista
12/10/2026 Seguridad
Fiscalía inicia acumulación de antecedentes contra Evo Morales y García Linera
El fiscal general del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que efectuado el análisis de admisibilidad emitirá informe ante la Sala Penal del...
vista
12/10/2026 Seguridad
Urioste apunta al PCC por atraco en joyería: “Quedaron sin efectivo tras aprehensión de Mariaca”
El fiscal General interino, Armando Urioste, apuntó este lunes al Primer Comando de la Capital (PCC) por el atraco a la joyería de un centro comercial en el...
vista
12/10/2026 País
Paz y 9 gobernadores se reúnen para avanzar en la agenda 50-50
El presidente del Estado y los nueve gobernadores departamentales del país se reúnen hoy en Cobija, Pando, para avanzar en la propuesta de descentralización de...
vista
12/10/2026 País
50/50: alistan proyecto de ley de coparticipación tributaria
Lo enviarán al Parlamento, máximo en 25 días, la futura ley permitirá que los gobiernos departamentales reciban de manera directa y automática una parte de la...
vista
Actualidad
Debía iniciarse este martes en Patacamaya. Las organizaciones afines al expresidente definirán una nueva fecha.
Ver más
12/10/2026 País
Evistas postergan su marcha a La Paz
El gobernador Leonardo Loza informó este lunes que un equipo técnico del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba...
Ver más
12/10/2026 Cochabamba
Loza: un equipo técnico de la Gobernación asiste a reunión de gobernadores en Pando
El ministro de Hidrocarburos y Energías asegura que no está en consideración un incremento de tarifas de consumo de...
Ver más
12/10/2026 Economía
Gobierno promueve nueva Ley de Electricidad
Lo enviarán al Parlamento, máximo en 25 días, la futura ley permitirá que los gobiernos departamentales reciban de...
Ver más
12/10/2026 País
50/50: alistan proyecto de ley de coparticipación tributaria
Deportes
Hugo Dellien, vigente campeón del Bolivia Open, torneo de nivel Challenger 75, debutó con victoria en la defensa de su...
Ver más
12/10/2026 Tenis
Hugo Dellien inicia con pie derecho la defensa de su título en el Bolivia Open
La temporada presente del fútbol boliviano marca un récord en el cambio de directores técnicos, ya que todos los clubes...
Ver más
12/10/2026 Fútbol
El fútbol boliviano es una trituradora de entrenadores
Todo hacía parecer que el empate de 0 a 0 estaba sellado, pero apareció un ataque profundo de los locales y Hugo Rojas...
Ver más
12/10/2026 Fútbol
Real Potosí, en su cancha, superó a The Strongest 1 a 0, en un partido que parecía condenado al empate
El fútbol boliviano lamenta nuevamente el fallecimiento de un deportista por muerte súbita. Sucedió hace una semana en...
Ver más
12/10/2026 Fútbol
Muerte de futbolista en la cancha reactiva necesidad de valoraciones preventivas
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Entre los bosques del Beni se esconde una rareza excepcional de la fauna boliviana: dos pequeños monos que no existen...
Ver más
07/10/2026 Medio Ambiente
Dos monos que solo existen en Bolivia sobreviven en el Beni y están en peligro de desaparecer
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Doble Click
La semana cultural número 42 del año presenta una cartelera diversa con actividades literarias, musicales y...
Ver más
12/10/2026 Cultura
Semana 42: La literatura, la música y el cine marcan la agenda cochabambina
La quinta edición de la Bienal Internacional de la Acuarela Kipus-Bolivia En el corazón del corazón reunirá a 100...
Ver más
12/10/2026 Cultura
Bienal de Acuarela “En el corazón del corazón” reúne a más de 100 artistas
El pasado 29 de septiembre de 2026, el Gobierno Autónomo de Baures, Beni, publicó la creación de la Reserva de Vida...
Ver más
11/10/2026 Vida
Baures crea la Reserva de Vida Silvestre Municipal
La escritora y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, fue galardonada ayer por la Academia Sueca con el Premo...
Ver más
09/10/2026 Cultura
Anne Carson es la decimonovena mujer en ganar el Nobel de Literatura