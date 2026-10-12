Hallan armas en otro vehículo que usaba Mariaca

Dos armas calibre 9 mm y una tercera, 22, con municiones cargadas, fueron encontradas en la requisa de un segundo vehículo que utilizaba el exfiscal general Roger Mariaca. Una de las armas carece del registro obligatorio correspondiente.

Así informó el fiscal Grover Moscoso, luego del desprecintado del motorizado en la Fiscalía General del Estado, un acto solicitado por la comisión de fiscales asignada al caso en la ciudad de La Paz.

Moscoso indicó que se realizó una pericia de micro aspirado, requisa y registro del motorizado que pertenece a la Fiscalía General del Estado.

En el motorizado también se encontró una antena Starlink, un bolsón de mano con un teléfono celular, documentos y facturas de servicios y carga de combustible. Estos elementos quedaron secuestrados, explicó el fiscal Moscoso.

Detalló que una de las armas no tiene registro, por lo que los fiscales del caso deberán tomar una determinación al respecto para seguir las investigaciones en contra del exfiscal general.

Una semana después de la aprehensión de Mariaca en Santa Cruz, la requisa de otro vehículo que utilizaba, condujo al hallazgo de armas, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicación.