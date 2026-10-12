Incautaciones vinculadas con Mariaca superan los Bs 10 millones

Un monto mayor a 10 millones de bolivianos en billetes nacionales y de dólares, vehículos, armas y equipos elecrónicos fueron secuestrados en 11 allanamientos ejecutados por la Policía y el Ministerio Público en el marco de las investigaciones de las que es objeto el ex fiscal general, Roger Mariaca, imputado, en un caso por narcotráfico y organización criminal, y en otro por legitimación de ganancias ilícitas, informó este lunes el fiscal Edwin Sarmiento.

La autoridad del Ministerio Público detalló que, de los 11 allanamientos, siete se realizaron en Santa Cruz y cuatro en La Paz. En los inmuebles intervenidos, los fiscales encontraron evidencias relacionadas con los procesos penales abiertos contra Mariaca.

“Es bastante dinero, estamos hablando de más de Bs 10 millones. Por ejemplo, en un solo inmueble del señor Roger Mariaca en la ciudad de Santa Cruz, se ha logrado encontrar la suma de 391.555 dólares, así como Bs 328.200 bolivianos. Inclusive, había un contador de dinero en este bien inmueble que, me imagino, era para contar esta plata”, informó Sarmiento a los medios.

Durante las intervenciones, también se secuestraron varias computadoras portátiles, teléfonos celulares y equipos de grabación de video digital (DVR), que serán sometidos a las pericias correspondientes para obtener mayor información sobre las actividades de Mariaca.

En el caso del exfiscal Alberto Zeballos, se encontraron Bs 269.000 y $us 2.800, además de vehículos de alta gama en los inmuebles allanados.

Mariaca se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, mientras que Zeballos permanece recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba.