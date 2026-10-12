Policía reporta al menos siete fallecidos por accidente en Sud Yungas

Un minibús se embarrancó la madrugada de este lunes una distancia de 20 a 25 metros, en el municipio de Irupana de Sud Yungas, en el camino hacia el centro minero de Bolsa Negra.

El comandante departamental de la Policía, coronel Ricardo Terrazas, informó de manera preliminar se registran siete fallecidos y cuatro personas que están siendo atendidas e un hospital.

"De acuerdo a la investigación preliminar se ha podido evidenciar que existirían condiciones climatológicas adversas y que también era una vía de ripio con tierra, que probablemente también haya perjudicado el manejo del minibús", comentó el jefe policial.

Según el coronel Terrazas, se conoce que el vehículo correspondía a una cooperativa que trabaja en el centro minero de Bolsa Negra.