Urioste apunta al PCC por atraco en joyería: “Quedaron sin efectivo tras aprehensión de Mariaca”

Seguridad
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Publicado el 12/10/2026 a las 11h27
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El fiscal General interino, Armando Urioste, apuntó este lunes al Primer Comando de la Capital (PCC) por el atraco a la joyería de un centro comercial en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo a la autoridad, el atraco está relacionado a la falta de recursos económicos luego de la aprehensión del exfiscal Roger Mariaca, quien es acusado de proteger al narcotráfico en el país.

“Han visto un asalto ayer (domingo) que consideramos que es del famoso PCC a una joyería y esto está demostrando que se les ha cortado el mecanismo de ingreso de dinero en efectivo de las mafias (…) a partir de la aprehensión de Roger Mariaca, creo que se ha quedado sin efectivo”, indicó en una conferencia de prensa. 

Este pasado domingo, 11 de octubre, una joyería fue atracada en un centro comercial de la ciudad de Santa Cruz, cerca de las 19.00. Los testigos afirmaron que se escucharon varios disparos. De acuerdo a las cámaras de seguridad, dos sujetos armados interrumpieron el centro comercial.

 

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