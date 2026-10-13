Hay 5 aprehendidos y un muerto por un enfrentamiento en La Paz

Cinco personas fueron aprehendidas en el marco de las investigaciones por un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y pobladores en la provincia Larecaja de La Paz, donde se registró el fallecimiento de una persona, informaron este martes autoridades policiales.

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Ricardo Terrazas, informó que el hecho ocurrió la madrugada del lunes en el cantón Itulaya, donde se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos por temas relacionados con la actividad minera.

“Tenemos al momento cinco aprehendidos con la señora fiscal y también se ha procedido (a constatar) el fallecimiento de una persona”, manifestó Terrazas al referirse a las actuaciones policiales desarrolladas en el lugar.

La autoridad señaló que el cuerpo fue recuperado después de las intervenciones realizadas durante la jornada del lunes y la madrugada del martes. Asimismo, indicó que los cinco aprehendidos fueron trasladados a la sede de gobierno para continuar con las investigaciones en dependencias de Homicidios.

Terrazas explicó que la víctima presentaba una lesión que podría corresponder a un proyectil de arma de fuego. Sin embargo, precisó que se realizan los estudios correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento, incluido el análisis de posibles restos de pólvora.

Por su parte, el comandante de la Policía Rural, coronel Héctor Illanes, confirmó el traslado de los cinco aprehendidos y del cuerpo de la víctima a la morgue, donde se practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa de la muerte.

En cuanto a la situación en la zona, Illanes señaló que existe una relativa normalidad, mientras que Terrazas informó que se mantiene presencia policial para precautelar la vida y la integridad de los cooperativistas mineros y de los pobladores.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades en el fallecimiento.