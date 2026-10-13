Hombre asesinado en un taller en Santa Cruz fue presentado como piloto de Marset el 2023

Tras reportarse el asesinato de un hombre en un taller cerca del zoológico, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la abogada Blanca Mercado informó que la víctima se trata de Johan Guzmán Mercado, un hombre que fue aprehendido en 2023 como piloto de Sebastián Marset y era juzgado por la muerte de un instructor de gimnasio. “Es Johan Guzmán Parada, de 26 años”, afirmó la abogada, según un reporte de Unitel.

Mercado relata que este mismo martes ella estuvo reunida con Guzmán, para conversar sobre el proceso que tenía en la Justicia desde el 2023, año en el que la Justicia ordenó su detención preventiva en Palmasola.

“Estábamos hablando para culminar su proceso, ya llevaba más de tres años. Estábamos pensando en solicitar la extinción, como corresponde en derecho”, manifestó la abogada.