¿Quién era Johan Guzmán, el hombre acribillado en Santa Cruz de la Sierra?

Seguridad
RED UNO
Publicado el 13/10/2026 a las 17h57
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Johan Guzmán Parada, de 26 años, fue asesinado a tiros este martes 13 de octubre dentro de un taller de motocicletas ubicado en inmediaciones del tercer anillo y el Zoológico, en Santa Cruz de la Sierra.

Según los primeros reportes, dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron del motorizado y realizaron aproximadamente tres disparos contra la víctima antes de darse a la fuga.

La identidad de Guzmán fue confirmada por una familiar y abogada que llegó hasta el lugar del crimen. Medios cruceños también confirmaron posteriormente que se trataba del hombre que años atrás había sido vinculado por las autoridades con la estructura de Sebastián Marset.

En ese momento, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las pesquisas realizadas a un teléfono celular habían permitido identificar conversaciones con Erlan García, alias “El Colla”, señalado entonces como una persona cercana a la organización de Sebastián Marset.

Las autoridades sostuvieron además que Guzmán habría cumplido funciones como piloto del narcotraficante uruguayo. Medios nacionales e internacionales reportaron esa vinculación a partir de la información proporcionada por la Policía y el Ministerio de Gobierno.

Había sido enviado a prisión

El 16 de noviembre de 2023, la Justicia dispuso la detención preventiva de Guzmán dentro de un proceso por el asesinato del instructor de gimnasio Aldo Calderón Mejía, ocurrido en 2021.

En aquella oportunidad, la Fiscalía lo había imputado por asesinato y las autoridades lo relacionaron con otras personas investigadas dentro del denominado caso Marset.

Una familiar de Guzmán aseguró este martes, tras conocer su muerte, que aquel proceso ya habría concluido. Ese extremo deberá ser corroborado con información oficial del Órgano Judicial.

Policía investiga el móvil

Tras el ataque, efectivos de la Policía y personal especializado se desplazaron hasta el taller para realizar el levantamiento de indicios y comenzar las investigaciones.

Por el momento, no existe un informe oficial que establezca que el asesinato esté relacionado con la antigua vinculación de Guzmán con el entorno de Marset. El móvil y la identidad de los autores permanecen bajo investigación.

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