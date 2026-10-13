Trágico choque de un surubí con una volqueta: Reportan músicos entre los fallecidos

Nuevos elementos encontrados dentro del surubí involucrado en el fatal accidente registrado en la carretera Oruro-Cochabamba refuerzan la posibilidad de que entre las víctimas se encuentren integrantes de una agrupación musical.

Dentro del vehículo fueron hallados instrumentos musicales y el logotipo de una agrupación cochabambina, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las personas fallecidas ni si todas pertenecían al grupo.

El accidente ocurrió cerca de Paria, en el tramo hacia Soracachi, donde el surubí colisionó violentamente contra una volqueta. Los primeros reportes ya daban cuenta de al menos cinco fallecidos.

Personal de Tránsito y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para recuperar a las víctimas que quedaron atrapadas entre los restos del vehículo.

De manera preliminar, se contabilizaron cinco personas fallecidas. Una vez concluido el levantamiento legal de los cuerpos, fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad de Oruro, donde se realizarán las diligencias correspondientes para establecer sus identidades.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la lista de fallecidos.

Los primeros informes también señalan que una persona sobrevivió al impacto y resultó herida. Su estado de salud todavía no fue detallado oficialmente.

Uno de los elementos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el hallazgo de instrumentos musicales dentro del surubí.

También se observó el distintivo o logotipo de una agrupación musical de Cochabamba.