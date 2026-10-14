Fiscalía ordena aprehensión de exgerente de Tesorería del BCB por el caso de los billetes del Bicentenario

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 14/10/2026 a las 8h53
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La Fiscalía de La Paz ordenó la aprehensión del exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB) por el caso del presunto millonario daño económico que -se estima- generó la emisión de los billetes del Bicentenario.

Así lo informó la Procuraduría General del Estado, que indicó que ejecuta "un trabajo coordinado" con el ente emisor en este caso en el que se identificó presuntas irregularidades.

"Elementos por los cuales hoy (martes) la Fiscalía emitió la Resolución de Aprensión en contra del exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia, quien será imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros", señala un boletín de la Procuraduría.

Según el Viceministerio de Transparencia, que presentó la denuncia en este caso, el gerente de Tesorería del BCB que fue vinculado con este caso es Sergio Calisaya Ávila.

"En las próximas horas, se pondrá al imputado a disposición de la autoridad jurisdiccional a fin de considerar su situación jurídica procesal, en la que la PGE en su calidad de sujeto procesal de pleno derecho solicitará la aplicación de las medidas cautelares correspondientes", se añade.

La Procuraduría General del Estado destacó que desde su apersonamiento en este caso, en fecha 19 de septiembre, "en menos de un mes se logró la emisión de la resolución de aprehensión e imputación de uno de los principales sindicados" del caso.

Según la institución, este tipo de acciones "demuestra que un trabajo coordinado entre las entidades del estado logra efectos positivos para la recuperación del daño ocasionado al patrimonio estatal".

"Cuando se trata de defender los intereses de Bolivia, la coordinación institucional es fundamental. Nuestro compromiso es actuar con firmeza dentro de la ley, precautelar el patrimonio del Estado y contribuir a que los hechos se esclarezcan", señaló el procurador Hugo León La Faye, cita el boletín.

El caso

El Gobierno presentó una denuncia en la Fiscalía contra los exmiembros del directorio del BCB por la adquisición de un millón de piezas de billetes conmemorativos para el Bicentenario, de los cuales se vendió solo el 4%.

Según la denuncia del Gobierno, la emisión del papel conmemorativo no contaba con estudio técnico.

"En abril de 2024 se dispone la adquisición de billetes conmemorativos para el Bicentenario, a un costo de más de 4.889.000 bolivianos. La finalidad supuesta era venderlos para generar un ingreso para el Estado", informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.

La auditoría especial sobre este caso evidenció que durante los primeros cinco meses de 2026, las ventas registraron un promedio de solo 270 unidades mensuales.

"Queda un saldo por vender de 962.115 unidades, entonces, a ese ritmo de venta, se necesitan 297 años para venderlos todos", denunció García.

En el caso son investigados otros esfuncionarios, entre ellos el expresidente interino del BCB Roger Edwin Rojas Ulo.

 

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