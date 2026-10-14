Gobierno alerta por avance del crimen en Santa Cruz tras asalto a una joyería

Luego del atraco a una joyería en Santa Cruz, el pasado domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo ayer que el crimen transnacional se instaló en ese departamento y que ya no hay lugares seguros para las familias.

“Santa Cruz está viviendo una situación muy difícil y esto debe llamarnos la atención a todos. Este es un tema que debe implicar a la sociedad cruceña”, aseguró Oviedo.

Oviedo se refirió al atraco a la joyería la noche del domingo, cuando tres sujetos irrumpieron en el negocio y se llevaron las joyas de la tienda.

En tanto el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, afirmó que el crimen organizado se adueñó del departamento y exigió mayor resguardo policial.

“Las fuerzas policiales que tenemos hoy no están dando abasto a las necesidades que tenemos como departamento. El crimen organizado se está adueñando de la paz de los cruceños y no lo vamos a permitir”, dijo Velasco el lunes en alusión al atraco de la joyería.

Asalto

Sobre el asalto a la joyería, Oviedo informó que los equipos de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen trabajan a tiempo completo, sin descanso, en el seguimiento, recolección de información y análisis de rutas utilizadas por los autores. Anticipó que ya se cuenta con elementos indiciarios y resultados parciales.

La autoridad explicó en entrevista con Unitel que, por política institucional, no se brindarán datos parciales para no perjudicar la investigación, pero adelantó que en las próximas horas se ejecutarán nuevas operaciones de búsqueda y recolección de pruebas.

“Hay indicios, hay pistas de trabajo y vamos a tener resultados próximamente”, afirmó Oviedo.

Agregó que espera recibir el reporte del comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, y del comandante departamental de Santa Cruz, Edson Omar Fernández.

Presencia del PCC

Según Oviedo, existe una instalación estructural del crimen transnacional, con miembros principales del Primer Comando de la Capital (PCC) que viven en la ciudad y comparten espacios cotidianos como gimnasios y restaurantes, lo que evidencia que en años pasados se permitió su asentamiento.

Ante el pedido del gobernador de Santa Cruz, el comandante de la Octava División del Ejército, Rider Calzadilla, dispuso el despliegue de uniformados para apoyar los patrullajes en el centro de Santa Cruz. También se dispuso el apoyo de tanquetas.

Como eje central de la estrategia para recuperar la seguridad, Oviedo informó que se fortalece la cooperación internacional reservada con la Policía Federal de Brasil y con la cooperación americana para reinstitucionalizar la comunidad de inteligencia con las inteligencias de los países vecinos en un trabajo articulado.