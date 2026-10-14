Hubo 1.168 muertos y 15.187 hechos de tránsito en 9 meses

Seguridad
ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 14/10/2026 a las 19h23
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Un total de 1.168 personas perdieron la vida y otras 12.088 resultaron heridas en 15.187 hechos de tránsito registrados entre enero y septiembre de 2026, informó el director nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, de la Policía Boliviana, coronel Emerson Flores.

Estas cifras implican un promedio diario de 5,5 personas fallecidas y 71 hechos de tránsito. En uno de los siniestros más relevantes, más de 30 personas fallecieron en Uyuni en un accidente de marzo.

Desde la mañana del último martes y hasta las 19 de este miércoles al menos siete personas fallecieron como consecuencia de dos accidentes de tránsito, uno en la vía Oruro - La Paz, y otro en la carretera Oruro – Cochabamba, en ambos casos se trató de minibuses que chocaron contra otros vehículos.

 

Plan preventivo

La autoridad policial expresó su alarma sobre estos datos, por lo cual la Dirección de Tránsito puso en marcha un plan nacional de prevención que apunta a precautelar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones, además de otros seres vivos que transitan por las carreteras, bajo el eslogan “En la vía, toda vida es importante”.

Flores explicó que las acciones de sensibilización y concientización están dirigidas principalmente a los conductores del transporte público y se desarrollan en terminales de buses y puestos de control ubicados en las principales vías del país.

La iniciativa busca reducir la cantidad de hechos de tránsito y, en consecuencia, disminuir el número de personas fallecidas y heridas en las carreteras.

El director nacional de Tránsito también advirtió sobre la importancia de proteger a los animales que cruzan las vías y que pueden ser atropellados por los vehículos, por lo que instó a tomar en cuenta a todos los usuarios de las rutas.

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