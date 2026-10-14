Incendios vuelven a afectar al Tunari en Bellavista y Potrero

El Parque Nacional Tunari soporta una seguidilla de incendios forestales en los últimos seis a ocho días que afectan a los municipios de Quillacollo y Sacaba. Ayer, nuevamente los bomberos acudieron a dos hechos.

El grupo SAR Bolivia filial Cochabamba informó ayer que al promediar las 12:30 se recibió un reporte de otra nueva reactivación del incendio forestal en la zona de la serranía del Parque Nacional Tunari en el sector correspondiente al municipio de Sacaba a la altura de Bellavista.

Indicó que se desplazaron a bomberos voluntarios desde las 14:30 en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), dependiente de la Gobernación de Cochabamba. La humareda del incendio llega hasta parte de la ciudad de Cochabamba y se puede ver detrás del monumento del Cristo de la Concordia.

En el lugar se encontró fuego en una zona llamada Pocopampa y se comenzó a combatir en la punta de uno de los focos mientras que en otro foco se dirigía UGR Sacaba junto a Bomberos Voluntarios Feroz y Policía de Sacaba.

Se logró acceso al promediar las 16:00 y se trabajó en control de fuego hasta las 19:30 dónde se reporta incendio controlado.

Un segundo incendio forestal se registró en la zona de Potrero, en el municipio de Quillacollo. Se trata de la sexta vez que el fuego se reactiva en este sector en ocho días, según el informe del SAR Bolivia filial Cochabamba. Se trata de un lugar de difícil control por la fuerza del viento.

Desde que comenzó el fuego en este sector de Quillacolo, hace unos seis días de forma intensa, se han quemado alrededor de 10 hectáreas de vegetación.

Los bomberos de la Policía trabajan en este sector en condiciones precarias. Tres de ellos resultaron heridos el fin de semana al quedar atrapados en medio de las llamas. Si bien lograron salir, sufrieron quemaduras en los pies y el fuego dañó sus uniformes y derritió la suela de sus zapatos.