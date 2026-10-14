Rescatan a víctima de secuestro en Colcapirhua

Un grupo especial de la Policía logró rescatar con vida a un hombre de 58 años que fue secuestrado esta mañana en el municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, para exigir un rescate de $us 150 mil a cambio de su liberación, según la denuncia que presentaron los familiares.

La presunta víctima de secuestro fue hallada en una casa en construcción en el municipio de Vila Vila. En tanto, que su camioneta fue abandonada en Capinota.

La persona fue encontrada maniatada y con los ojos vendados junto a joven, que presuntamente sería el custodio de la víctima.