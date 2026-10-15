Aprehenden al exfiscal de La Paz por presuntos vínculos con Mariaca

El exfiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, fue aprehendido la noche de este jueves en el marco de las investigaciones por sus presuntos vínculos con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, en hechos relacionados con supuestos actos de corrupción para proteger al narcotráfico.

El operativo de captura de la exautoridad fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quienes trasladaron al exfuncionario a celdas policiales, a la espera de que preste su declaración informativa.

Momentos antes de su captura, se ejecutó un allanamiento en el domicilio de la exautoridad, ubicado en la zona de Gran Poder, donde se secuestró documentación presuntamente relacionada con el caso.

Por la tarde, el excoordinador de la Fiscalía de La Paz, Armando Rojas, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en Oruro, acusado de estar implicado en la estructura que presuntamente lideraba Mariaca.