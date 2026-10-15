Cae banda de atracadores y recuperan joyas robadas de una joyería, confirmó ministro Oviedo

A más de 72 horas del violento atraco a una joyería ubicada en un centro comercial en Santa Cruz de la Sierra, la Policía logró capturar a tres extranjeros, además una mujer boliviana, como miembros de una banda delincuencial.

La información fue brindada este jueves en una conferencia conjunto por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y Adrián Álvarez, comandante general de la Policía

“Se han recuperado las joyas, en el caso de la joyería”, confirmó Oviedo, quien destacó que el resultado forma parte de una investigación más amplia sobre organizaciones criminales que operaban en el departamento.

Según el reporte oficial, en los operativos se recuperaron las joyas sustraídas, más de medio kilo de oro, más de medio millón de dólares, cinco vehículos —algunos de alta gama— y 13 motocicletas que eran utilizadas para asaltos y sicariato, además de la ropa y los vehículos usados para cometer los atracos.