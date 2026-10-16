Tras captura de autores de asesinato y robo, el Gobierno vigila Santa Cruz

Luego de la aprehensión de los presuntos autores del robo a una joyería en Santa Cruz y del asesinato del expiloto Sebastián Marset, ayer autoridades del Gobierno y la Policía se reunieron con el gobernador Juan Pablo Velasco y el alcalde Carlos Saavedra para coordinar acciones de reforzamiento de la seguridad ciudadana ante la ola de violencia que se registró en esa región.

El ministro Oviedo destacó el esclarecimiento de siete hechos delictivos en Santa Cruz y aseguró que el trabajo policial demuestra que la impunidad se acabó en el país.

“Bienvenidos a la semana que acabó la impunidad en Bolivia. Hoy estamos presentando hechos que han sido investigados y concluidos por la Policía boliviana en estas dos últimas semanas”, afirmó Oviedo, aunque informó solamente de tres.

Saavedra indicó que Oviedo se comprometió a incrementar el número de policías en el departamento. La cantidad se dará a conocer el 21 de octubre.

Oviedo indicó que los operativos permitieron aprehender a ciudadanos colombianos, brasileños y bolivianos. Además, la Policía recuperó joyas, vehículos, motocicletas, dinero, oro y armas. Según el ministro, los casos expuestos evidencian que en Santa Cruz operaban organizaciones criminales que gozaban de impunidad.

Aludió a estructuras como la Fiscalía, que hasta hace unas semanas estuvo a cargo de Roger Mariaca, actualmente detenido en el penal de Cantumarca.

“Nada está desconectado con la desestructuración de estas organizaciones criminales”, resaltó Oviedo.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, detalló algunos casos relevantes.

Relación de casos

El atraco a la joyería Imperio, ocurrido el 11 de octubre, tendría algún vínculo con el asesinato de Johan Guzmán, perpetrado el martes en un taller mecánico cerca del zoológico municipal de Santa Cruz.

La Policía identificó un inmueble en la urbanización La Molina, al norte de Santa Cruz, donde encontró joyas robadas del establecimiento. En el lugar fue aprehendido el colombiano Carlos V. R.

En el inmueble también se hallaron cinco pistolas de calibres 9 y 22 milímetros, un rifle de alta precisión calibre 22, una vagoneta de alta gama, Bs 130.000, $us 546.500, cuatro lingotes pequeños de oro y otras joyas.

“En este domicilio se encuentran aretes, manillas, collares, relojes, que habrían sido sustraídos de la joyería Imperio”, informó Álvarez.

Por el atraco fueron aprehendidos los brasileños Sandro D. S. J. y Marcio R. D. S., además de la boliviana Laura S. Z. La Policía identificó a otras personas presuntamente involucradas y busca dar con su paradero.

“Nuestras unidades continúan con el despliegue operativo, se han identificado la participación de cuatro súbditos brasileños, en los próximos días también serán aprendidas y puestos a conocimiento de las autoridades competentes”, informó Álvarez.