Justicia envía a la cárcel a tres brasileños acusados por el atraco a joyería

Los tres brasileños que fueron puestos ante un juez imputados de participar en el atraco a una joyería en Santa Cruz, el domingo, fueron enviados a la cárcel de Palmasola. La Justicia ordenó su reclusión por 180 días.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este viernes, 15 de octubre, en el Palacio de Justicia, en la capital cruceña, donde los acusados fueron traslados bajo una fuerte custodia policial.

Los brasileños son investigados por los presuntos delitos de: asociación delictuosa, porte ilegal de armas, robo agravado y organización criminal.

Los presuntos delincuentes vinculados al hecho fueron identificados como Sandro Roberto da Silva Júnior, alias ‘Júnior Matemático’; Edson Lins Porsincula y Marcio Reis Dos Santos, conocido como ‘Marsinho’. Según la Felcc, entraron a Bolivia en fechas y por rutas distintas. Un cuarto sospechoso continúa prófugo y habría huido con la mayor parte de las piezas sustraídas.

El fiscal Jorge Fernández indicó que los acusados se defendieron en audiencia cautelar, alegaron su inocencia y que no conocían del hecho, pero las pruebas colectadas durante la investigación fueron contundentes para que la Justicia ordene la reclusión en Palmasola para los tres brasileños.

“El juez, valorando los elementos de condición y las pruebas que se han aportado, ha ordenado la detención preventiva por 180 días en el centro de recursión Palmasola”, dijo.

Entre los elementos objetivos colectados que vincularían a los brasileños con los el atraco hay: el casco de motocicleta, el váucher que uno de ellos obtuvo tras comprar un perfume, la vestimenta que usaron una semana antes del atraco, entre otros.

Recordó que aún se encuentran buscando a un cuarto atracador quien está identificado, pero para no entorpecer las investigaciones, se limitó a no dar mayores detalles. Sobre las joyas, indicó que se han recuperado solo algunas piezas.