Paz habló con Kast sobre el caso maderas y le pidió colaborar por los efectos que ocasionó a Bolivia

Seguridad
ABI
Publicado el 16/10/2026 a las 22h11
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que conversó con su homólogo de Chile, José Antonio Kast, sobre el caso maderas y le pidió colaborar en las gestiones relacionadas con el caso de manera correcta.

“Si bien la Fiscalía en Chile no depende del Gobierno, son dos instituciones separadas, pero también le hemos pedido al Gobierno chileno que nos ayude a gestionar de la forma correcta algo que nos ha hecho mucho daño en Bolivia”, afirmó Paz a BTV.

El mandatario boliviano reconoció que la Fiscalía de Chile es una institución independiente del Gobierno de ese país, pero solicitó la colaboración de sus autoridades para atender el caso.

El caso se conoció en junio, cuando la Fiscalía de Arica dio a conocer el presunto hallazgo de más de 100 toneladas de droga impregnadas en cargamentos de madera boliviana.

El hecho derivó incluso en una investigación en Bolivia que puso en cuestión la labor que realizan empresas privadas bolivianas, principalmente del oriente del país, que exportan madera y otros productos.

Luego de descartarse que la madera contenía droga, el Ministerio Público de Bolivia anunció que los procesos abiertos se cerrarán paulatinamente.

 

 

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