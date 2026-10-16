Policía: tres reos coordinaron un secuestro desde el penal El Abra

Tras el rescate exitoso de una persona secuestrada en Colcapirhua, la tarde de 13 de octubre, la Policía informó que el plagio fue coordinado por al menos tres reclusos del penal de máxima seguridad de El Abra, que exigían la suma de $us 150 mil dólares a cambio de su liberación.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que la esposa de la víctima al enterarse del secuestro y recibir la llamada denunció el hecho a la Policía, que de inmediato desplegó a los equipos especializados que acudieron al lugar de la desaparición para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió la tarde del martes, cuando la víctima fue interceptada en Colcapirhua y obligada por dos personas a abordar su propia camioneta de color plomo marca Toyota para conducir con rumbo desconocido.

En horas de la tarde, la Policía a través del grupo especial DACI logró rescatar a la persona en una casa en construcción en Vila Vila.

El comandante informó que como parte de la investigación “se determinó que se realizaban llamadas a los familiares desde el penal El Abra y de inmediato se hizo una requisa que derivó en el secuestro de cinco celulares”.

El comandante departamental de la Policía detalló que en la requisa se decomisaron celulares, chips para teléfonos móviles y armas blancas. Todo los artículos fueron retirados para evitar que sean utilizados para coordinar actos ilícitos en el exterior.

Los sospechosos son los reos: Ciprian Méndez, Fernando Alanes Cardoso y Richard Saavedra Claros. Uno de los secuestradores tendría una relación laboral con la víctima