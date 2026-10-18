Investigan el feminicidio de una mujer enterrada bajo el piso de una habitación

Cochabamba confirmó el decimocuarto caso de feminicidio en lo que va del año. María Luisa V. J., de 35 años, fue encontrada sin vida y enterrada debajo del piso de una habitación en la zona de La Chimba, al noreste de la ciudad. Su pareja, identificado como Jesús Iver G. H., fue aprehendido.



El comandante departamental de la Policía, Henry Ramiro Ontiveros, informó ayer, que el hecho fue denunciado por la hermana del sospechoso, quien alertó sobre un olor nauseabundo que provenía del inmueble.



Tras la denuncia, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladó al lugar para realizar una excavación técnica. Durante el procedimiento, encontró el cuerpo de la mujer envuelto en una bolsa de yute y enterrado bajo el piso del mismo cuarto donde habitaba la pareja.



El jefe policial señaló que el caso se encuentra en proceso de investigación para establecer las circunstancias del crimen. Asimismo, indicó que la pareja vivía sola en el inmueble y que el sospechoso se encuentra en situación de calle y tiene problemas con el consumo de alcohol.



Bolivia TV informó que, de acuerdo con la autopsia, la víctima presentaba una fractura de los huesos nasales, una herida de cuatro centímetros en la cabeza y siete heridas punzocortantes. La causa de muerte fue establecida como asfixia mecánica por sofocación manual, además de policontusiones.



Ontivero lamentó la cifra de feminicidios registrada en el departamento y afirmó que la Policía despliega personal para desarrollar labores preventivas y campañas de concientización.