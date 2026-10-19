Investigan amenazas contra la familia del presidente

Seguridad
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Publicado el 19/10/2026 a las 23h00
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que se investigan las presuntas amenazas contra la familia presidencial, luego de que el primer mandatario Rodrigo Paz advirtiera este lunes sobre los riesgos que enfrentan sus familiares y los operadores de justicia ante el avance del crimen organizado.

“Efectivamente, hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, afirmó Oviedo al ser consultado por los medios de comunicación, y agregó que no brindará detalles hasta contar con evidencias y resultados que puedan ser comunicados públicamente.

Este lunes, Paz advirtió que las decisiones contra organizaciones criminales como lo brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho exponen a su familia a riesgos.

El presidente recordó que Naciones Unidas confirmó la presencia de organizaciones criminales internacionales en la región, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

 

Jueces en riesgo

También denunció que jueces, especialmente en zonas fronterizas, pueden ser intimidados por estas mafias para condicionar sus sentencias.

El jefe de Estado sostuvo que las amenazas del crimen organizado no deben determinar las decisiones judiciales y afirmó que los jueces deben sentirse protegidos para ejercer sus funciones.

La denuncia de este lunes se suma a la que Paz hizo el pasado 12 de octubre, cuando reveló que recibió una amenaza de muerte antes de viajar a Cobija, Pando, tras la captura en Santa Cruz de Marco de Oliveira Ferreira, identificado por la Policía como un integrante importante del PCC brasileño.

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