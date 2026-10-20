Devuelven equipos robados del Gastroenterológico: "No fuimos conscientes de lo que hicimos"

Luego de que se denunciara el robo de equipos en el Hospital Gastroenterológico, la mañana de este martes fueron devueltos por personas que no fueron identificadas. El equipamiento apareció en una estación de teleférico en la ciudad de El Alto con un mensaje de disculpa.

"Perdón, no fuimos conscientes de lo que hicimos" decía en una hoja de papel dentro de la bolsa de yute que llevaba el material médico.

La tarde del lunes, la denuncia inicial reportó el robo de dos unidades de procesamiento (CPU) y un proyector de las instalaciones del centro médico. Uno de ellos estaba vinculado al funcionamiento de u tomógrafo. Debido a esto, la ministra de Salud, Marcela Flores, señaló que, debido a las características técnicas, no puede conectarse a un monitor común.

A raíz de esto, la directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aysem), Daniela Quiroga habló de siete equipos que fueron robados, entre ellos una PC, una computadora HP, un video proyector, un cable de electrocardiograma, un kit de monitor y tres computadoras en diferentes pisos.

"Entonces tenemos entendido que las personas que han sustraído este equipamiento se han dado la tarea y el tiempo de poder dar un paseo por todo el hospital y ver que equipamiento había", dijo Quiroga.

Asimismo, manifestó que, desde la Aysem, se colaborará con la investigación que se está realizando para encontrar a los sospechosos y aclarar las circunstancias del hecho.