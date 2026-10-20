Identifican a brasileños asesinados este martes en Warnes

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz identificó a los dos ciudadanos brasileños que fueron asesinados este martes en un inmueble de la urbanización El Valle de Akualand, en el municipio de Warnes. Las víctimas son Jefferson Pereira Peñarol, de 46 años, y Wendeles Alves Espinosa, de 29, los dos, de nacionalidad brasileña.

El fiscal departamental, Jimmy Fernando López Rojas, informó que el Ministerio Público abrió una investigación por el doble asesinato y activó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos hombres armados ingresaron al inmueble con el rostro cubierto y vestidos con indumentaria militar. Una vez dentro, dispararon contra los ciudadanos brasileños y posteriormente habrían robado el vehículo de las víctimas para escapar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han identificado a los presuntos autores.

López Rojas señaló que, tras conocer el hecho, la Fiscalía comenzó a recolectar elementos de prueba, tomar declaraciones de testigos y realizar las autopsias médico-legales a ambos cuerpos.

El caso también contempla la investigación del robo del motorizado que, según los primeros reportes, habría sido utilizado por los atacantes para darse a la fuga.

El Ministerio Público trabaja junto con la Policía para reconstruir lo ocurrido, determinar la participación de los involucrados y establecer las circunstancias que motivaron el doble asesinato.