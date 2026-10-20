Juez chileno frena la quema de madera boliviana y autoriza narcotest independiente

Un juez de Garantía de Arica, Chile, dispuso suspender nuevas quemas de la madera boliviana supuestamente impregnada de drogas, permitir la realización de un peritaje imparcial que aclare esa hipótesis y levantar la reserva de la investigación cobre el caso

Las determinaciones fueron conocidas este martes, 20 de octubre, tras una audiencia. La posibilidad de efectuar una contraprueba mediante una entidad independiente será abordada en una nueva audiencia, prevista para el 29 de octubre.

El caso, conocido mediáticamente como ‘narcomaderas’, se originó el 8 de junio de 2026 cuando la Fiscalía Regional de Arica incautó más de 1.000 toneladas de madera boliviana de exportación distribuidas en cerca de 60 contenedores.

Las autoridades de Chile argumentaron que los tablones estaban presuntamente impregnados con sustancias controladas (cocaína y ketamina), calificándolo inicialmente como el mayor decomiso de su historia.

Satisfacción y perjuicios

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó su satisfacción por las decisiones judiciales y sostuvo que estas responden a solicitudes planteadas por el sector exportador boliviano.

Rodríguez afirmó que la posibilidad de realizar un peritaje independiente permitirá contrastar los resultados de la investigación. Asimismo, señaló que, en criterio del IBCE, las actuaciones previas ocasionaron perjuicios económicos y reputacionales a las empresas involucradas y al sector forestal boliviano.

Según el IBCE, el caso afecta a 23 empresas exportadoras y habría generado pérdidas económicas estimadas en 50 millones de dólares, además de consecuencias para el empleo y los mercados internacionales de la industria maderera.

Las decisiones adoptadas en la audiencia modifican las condiciones en las que continuará el proceso, mientras se espera la definición sobre el peritaje independiente en la próxima audiencia.