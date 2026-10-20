Revocan el arresto domiciliario de Tatiana Marset; volverá a la cárcel

La Justicia revocó ayer lunes las medidas sustitutivas de Tatiana Marset y determinó que vuelva al penal de Palmasola, en Santa Cruz, para cumplir detención preventiva, según un reporte de la Red DTV.

La decisión se tomó tras la solicitud de la Fiscalía por incumplimientos del horario establecido para su detención domiciliaria.

La audiencia de revocatoria se instaló la tarde de este lunes 19 de octubre, luego de que la diligencia prevista para el lunes 12 fuera suspendida por problemas de salud de Marset. El Ministerio Público pidió dejar sin efecto las medidas sustitutivas debido a que la investigada habría incumplido el horario de permanencia en su domicilio durante septiembre, cuando fue vista fuera de su vivienda después de las 20:00, pese a las restricciones judiciales.

Tatiana Marset, media hermana del uruguayo Sebastián Marset, había accedido a la detención domiciliaria tras permanecer cerca de tres meses recluida en Palmasola. Entre las condiciones impuestas figuraban el cumplimiento de un horario nocturno, el arraigo y otras restricciones mientras continúa la investigación en su contra por su presunta vinculación con una organización criminal de tráfico de drogas a escala mundial.

Se prevé que Tatiana Marser retorne al penal de Palmasos regrese a la cárcel de Palmasola una vez que se recupere de una operación. De momento continúa hospitalizada en una clínica privada y está con custodia policial.

Tatiana Marset fue detenida en una casa de seguridad en marzo pasado en el operativo para detener al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.