Video revela irregularidades y extracción de bultos en la casa de Marset

Un giro inesperado sacude el denominado "caso Marset" tras la difusión de una grabación de seguridad que cuestiona la transparencia de las acciones policiales ejecutadas en el barrio Las Palmas. El material audiovisual, captado la madrugada del operativo, muestra movimientos irregulares que no habían sido reportados en las actas oficiales de las fuerzas del orden.

Las imágenes, registradas a las 02:55 horas, exhiben a un grupo de personas, cuya vestimenta y desplazamiento coinciden con las características del personal desplegado en la zona, retirando apresuradamente valijas de gran tamaño desde el interior del inmueble del prófugo uruguayo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la difusión del video, los equipajes presuntamente contenían sumas millonarias de dinero en efectivo y objetos