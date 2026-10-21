Aguirre alerta que jóvenes son “reclutados por organizaciones criminales”

La gobernadora en ejercicio de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación por el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales y advirtió que algunos adolescentes ven en los narcotraficantes un modelo de vida, atraídos por la promesa de obtener dinero fácil y alcanzar el éxito en poco tiempo, según la Red DTV.

“Lamentablemente, vemos que estas organizaciones criminales están reclutando a jóvenes”, manifestó Aguirre, quien pidió fortalecer las campañas de concientización en las unidades educativas y llamó a las familias a prestar atención a las actividades, amistades, así como entornos en los que se desenvuelven sus hijos.

La autoridad sostuvo que la prevención no debe recaer únicamente en la Policía o las instituciones estatales, sino también en el acompañamiento familiar, la educación en valores y la orientación a los adolescentes. Asimismo, señaló que Santa Cruz cuenta con poco más de 5.000 efectivos policiales, según datos del último Consejo de Seguridad Ciudadana, y anunció que abordará con el ministro de Gobierno la necesidad de reforzar el personal y las herramientas para enfrentar la inseguridad.