Circula video que mostraría retiro de maletas tras la captura de Marset

Ayer circuló en redes sociales un video grabado con una cámara de seguridad que mostraría parte del operativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En las imágenes se vería presuntamente a policías que sacan bolsos con, según la información que acompaña la grabación, dinero en su interior, según reporte de Brújula Digital.

En las imágenes no se logra distinguir quiénes retiran los bolsos presuntamente de la vivienda ocupada por Marset, en la zona Las Palmas de Santa Cruz. Sin embargo, en generador de caracteres se asegura que son policías.

Además, se informa que agentes pintaron otras cámaras de seguridad del lugar para evitar el registro. En el registro se ve la hora: 02:55 del 13 de marzo, día de la captura del uruguayo.

El video habría sido grabado por una cámara del exterior de la vivienda que no fue pintada en la madrugada del 13 de marzo, día de la captura del uruguayo.

Maletas

A las 03:11, se escucha a unas personas, presuntamente policías, hablar sobre unas maletas. “No hemos buscado la maleta”, dice uno de ellos, mientras otro responde: “¿Por qué no han buscado las maletas? Tráiganlo, pues”. Posteriormente, ordenan sacar a Marset de la vivienda.

Oficiales

Según el registro audiovisual, a las 03:31 una camioneta blanca retorna a la vivienda. Más tarde, a las 04:36, los tenientes coroneles, según se lee en el generador de caracteres, trasladan unas maletas hasta el vehículo, que contendrían dinero.

A las 04:38, los efectivos ingresan a dos mujeres a la vivienda. Siete minutos después, a las 04:45, tres camionetas se retiran del lugar. A las 05:17, las dos mujeres salen de la vivienda junto a otra mujer.

Posteriormente, a las 05:54, una persona ingresa a la vivienda y, a las 06:03, sale con una maleta.

Dinero

“Las maletas retiradas por el equipo contenían $us 4 millones, los mismos no fueron enviados a los EEUU ni declarados a las autoridades, así también se llevaron una colección de relojes de lujo de Marset valuados en millones. A la fecha se desconoce el paradero del dinero sustraído de la casa de Sebastián Marset”, se lee en el texto que acompaña a la grabación. Algunos de los policías que aparecen en el texto negaron haber estado en el lugar de loss hechos..

Contraparte

El reporte de Brújula Digital indica que ese medio pidió una contraparte al Ministerio de Gobierno, pero hasta las 09:30 de ayer no hubo respuesta.

En EEUU

Tras ser capturado en la madrugada, Marset fue expulsado a Estados Unidos en la mañana del 13 de marzo, donde ahora se encuentra recluido en un penal de Virginia, acusado por presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas en altamar, conspiración y lavado de dinero. El inicio del juicio oral será el 11 de enero de 2027.